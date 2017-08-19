Спецпредставитель США Волкер посетит Украину, Беларусь и Литву

19.08.2017, 11:13

В Госдепе сообщили, что 23 августа Волкер приедет в Киев, где присоединится к министру обороны США Мэттису на встречах с украинским руководством.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер 21-23 августа посетит Украину, Беларусь и Литву.

Соответствующую информацию обнародовал Государственный департамент США.

"Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер 21 августа отправится в Минск, где встретится с представителями правительства России, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Затем он посетит Вильнюс (Литва) для проведения встреч с высокопоставленными лицами с целью обсуждения дальнейших действий в Украине", - говорится в сообщении. Об этом сообщает УНИАН.