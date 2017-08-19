Порошенко встретится с министром обороны США 24 августа

19.08.2017, 12:02

24 августа Президент Украины Петр Порошенко встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны США посетит Киев и примет участие в торжествах по случаю Дня независимости.

О визите главы Пентагона договорились во время поездки Петра Порошенко в США в июне. Тогда президент Украины заявлял, что в течение двух-трех месяцев в Украину приедут несколько ключевых министров из администрации Трампа.

Во время этих встреч должны заключить "очень важные" соглашения, в частности относительно оборонных закупок, заявлял в июне президент. Также были анонсированы договоренности по энергетике и увеличение американских инвестиций в украинскую экономику.

Недавно сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и США обсуждали министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона во время встречи в Брюсселе.

На День независимости в Киеве пройдет военный парад, в котором примут участие представители НАТО. Об этом сообщает BBC Украинская служба.