В США объявили тендер на поставку оружия Украине

19.08.2017, 12:54

США объявили тендер на поставку пистолетов Glock G17 и боеприпасов к ним для нужд Украины, сообщает Новое время со ссылкой на портал государственных закупок Federal Business Opportunities.

"В рамках тендера для Украины закупят учебные пистолеты Glock G17, патроны и защитное снаряжение. Участники торгов обязаны предоставить свои предложения до 22 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупка нелетального тренировочной оружия осуществляется в рамках военной помощи США Украине. Об этом сообщает УНИАН.