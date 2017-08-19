Фонарь Айртона на Биг-Бене погасят впервые за 70 лет

19.08.2017, 14:33

Фонарь Айртона, который горит на самой известной башне здания британского парламента во время вечерних заседаний законодательного органа, впервые за более чем 70 лет погаснет на время проведения восстановительных и ремонтных работ.

Фонарь Айртона, названный так в честь политика Эктона Сми Айртона, располагается прямо над знаменитым колоколом Биг-Бен в Елизаветинской башне Вестминстерского дворца.

Фонарь, который был установлен в башне в 1885 году, будет демонтирован и полностью отреставрирован. На время ремонтных работ фонарь Айртона заменят другими осветительными приборами.

В понедельник 21 августа Биг-Бен замолчит до 2021 года - на время реставрации часов и самой башни.

Башня возвышается над столицей Британии уже более 150 лет - ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны.

Представители властей Британии заявили, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах.

Пока ремонтируется главный механизм часов, их стрелки будут двигаться благодаря временно установленному электрическому мотору. Об этом сообщает BBC Русская служба.