Спецпредставитель США по Украине посетит Киев

21.08.2017, 13:15

Спецпредставитель США Курт Волкер 23 августа посетит Киев, где обсудит с властями Украины пути восстановления территориальной целостности этой страны.

Волкер "присоединится к министру обороны Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными представителями украинского правительства, чтобы обсудить дальнейшие шаги на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госдепартамента США в воскресенье, 20 августа.

В документе отмечается, что до визита в Киев, Курт Волкер посетит Беларусь и Литву. В Минске 21 августа он встретится с представителями правительства России, чтобы обсудить с ними российско-украинские отношения.

Затем Волкер направится в столицу Литвы Вильнюс, чтобы обсудить пути достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.