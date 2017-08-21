Гриневич: Новый закон "Об образовании" должен быть проголосован ко Дню учителя

21.08.2017, 13:56

Текст нового закона "Об образовании" полностью готов к рассмотрению во втором чтении. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цурканом.

"По моей информации, новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в Парламенте ко Дню учителя - профессионального праздника наших педагогов. Его должны были рассмотреть раньше - в последнюю неделю предыдущей сессии, а у депутатов не хватило времени. Ко второму чтению депутатами было подано более тысячи поправок, но они полностью были проработаны, и по ним было достигнуто соглашение", - рассказала Лилия Гриневич.

Закон "Об образовании" является базовым в законодательном обеспечении образования. Его принятие разблокирует обновление законов "О среднем образовании" и "О профессиональном образовании", а также создание закона "О национальной системе квалификаций".

Задержки в принятии закона "Об образовании" тормозят проведение системной реформы в сфере образования. Ранее Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечала, что законопроект обязательно должен быть проголосован в начале 7-й сессии Верховной Рады, ведь важно, чтобы деньги на реализацию реформы были заложены в бюджет на 2018 год.

Напоминаем, что 6 октября 2016 года 277 народных депутатов проголосовали за проект закона "Об образовании" в первом чтении.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.