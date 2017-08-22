МОН: Школы самостоятельно будут решать, когда именно объявлять каникулы

22.08.2017, 16:24

Министерство образования и науки устанавливает только даты начала и завершения учебного года, а руководство школ будет самостоятельно объявлять каникулы, сообщила журналистам министр Лилия Гриневич.

По ее словам, определение дат каникул на протяжении учебного процесса будет зависеть от ряда причин. МОН будет регламентировать лишь суммарное количество их дней.

"Прежде всего, структуру учебного года определяют именно школы, и это очень большая редкость, если какая-то школа решает разделить свой учебный год на триместры. Это нетипично. Вообще МОН регламентирует только начало учебного года 1 сентября, что учебный год должен завершиться не позже 1 июля и суммарно каникул на протяжении учебного года должно быть не менее 30 дней", - сказала Гриневич.

По словам министра, в пределах года каждая школа должна решить, когда именно она будет объявлять каникулы.

Определение дат каникул может зависеть от особенностей региона, сезона, погодных условий и уровня заболеваемости в период осенне-зимнего сезона, отметила Гриневич.

"Бывает, что есть какие-то заболевания, когда болеют многие дети, также объявляют дополнительные каникулы. Это автономия учебного заведения", - сказала она.

Недавно в СМИ распространилась информация о том, что Министерство образования и науки планирует сократить школьные каникулы и ввести в структуру учебного года так называемые триместры. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".