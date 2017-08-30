В 2018 году планируется выделить 520 млн гривен на повышение квалификации учителей первоклассников

30.08.2017, 16:32

Президент Петр Порошенко во время открытия Наварийской общеобразовательной школы-гимназии во Львовской области подчеркнул, что украинская власть делает важные шаги для реформирования и поддержки образования.

"В 2018 году планируется выделить 520 млн гривен на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников новой украинской школы", - рассказал глава государства.

Петр Порошенко отметил, что все школы, которые будут вводиться с этого и следующего годов должны быть приспособлены к инклюзивному образованию, в соответствии с принятым Законом. Глава государства поблагодарил всех энтузиастов, включая первую леди Марину Порошенко, которая была инициатором Закона об инклюзивном образовании. "Это также свидетельство того, что мы вводим новейшие европейские образовательные технологии", - подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил, что два дня тому назад участвовал в церемонии открытия трех школ на Донбассе. "Услышал лучшее, возможно, в своей жизни исполнение украинского гимна. Посмотрите, как маленькие дети с новой школы No9 города Покровска исполняют на Донбассе украинский гимн", - поделился впечатлениями Глава государства.

"У меня будет к вам большая просьба с очень важной инициативой - если бы лучшие школы Львовщины взяли шефство над одной школой на Донбассе", - сказал Петр Порошенко и добавил: "Ибо мальчики и девочки первоклассники, которые так пели гимн, никогда уже не вернутся в прошлое - они родились во времена независимости, они являются настоящими украинцами".

"Друзья, это настоящий праздник - праздник возрождения Украины, праздник возрождения украинского образования, праздник будущего Украины. Спасибо, что мы вместе, что мы вместе идем к победе", - отметил Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.