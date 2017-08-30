В Херсонской области откроют первый в Украине крымскотатарский класс

30.08.2017, 15:32

В Херсонской области откроют класс с крымскотатарским языком обучения. Об этом сообщают "Крым.Реалии", ссылаясь на постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина.

"Это первый класс крымскотатарским языком обучения на материковой Украины", - подчеркнул он.

Борис Бабин отметил, что намерен посетить торжественное открытие крымскотатарского класса 1 сентября в поселке Новоалексеевка.

"В Геническом районе компактное поселение крымских татар. Там живут, прежде всего, жертвы вторичных депортаций люди, которые возвращались в 70-годах в Крым, не могли туда попасть или их повторно депортировали. И они оседали в Крыму. На ближайших железнодорожных станциях неподалеку Крыму: Новоалексеевка, Партизаны и тому подобное. Они связаны с Крымом, к ним также будет особое внимание представительства", - отметил Бабин. Об этом сообщают "Українські Новини".