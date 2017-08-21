Посольство США прекращает выдавать визы белорусам в РФ

21.08.2017, 14:24

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси в связи с сокращением персонала американской дипмиссии в РФ.

Как сказано в заявлении, размещенном на сайте посольства США в России, собеседования для граждан Беларуси, которые подали заявление на неиммиграционные визы США и уже оплатили консульский сбор, будут переназначены.

"Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе", - говорится в сообщении американского ведомства.

Напомним, Соединенные Штаты приостанавливают с 23 августа выдачу неиммиграционных виз для жителей России. Как сообщается на сайте посольства США, в Москве выдача виз возобновится с 1 сентября. Процедура выдачи виз в консульствах США на остальной России будет приостановлена на неопределенный срок.

30 июля президент России Владимир Путин пообещал выслать из страны 755 сотрудников американского посольства и консульств в ответ на принятый Конгрессом США закона о санкциях против руководства РФ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".