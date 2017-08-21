Волкер и Сурков начали в Минске переговоры относительно ситуации в Украине

21.08.2017, 16:19

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник Президента России Владимира Путина Владислав Сурков в понедельник проводят встречу в Минске (Беларусь).

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в микроблоге Twitter.

"Помощник Президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сказано в нем.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Волкера с Сурковым в Минске пройдет в закрытом для прессы формате.

В свою очередь ранее пресс-служба Госдепа США сообщала, что Волкер приедет в Минск на встречу с представителем российского правительства (вероятно с помощником президента России Владиславом Сурковым) для обсуждения российско- украинских отношений.

Спецпредставитель США по Украине Волкер 23 августа посетит Украину. Об этом сообщают "Українські Новини".