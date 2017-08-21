В Кремле назначили нового посла России в США

21.08.2017, 16:20

Новым послом России в США назначен замминистра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, который сменит на этом посту Сергея Кисляка.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Своим указом президент РФ Владимир Путин назначил Антонова послом, освободив от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Путин также подписал указ, которым Сергей Кисляк освобождён от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.