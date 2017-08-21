Парламент Нижней Саксонии объявил о самороспуске

21.08.2017, 17:14

После потери большинства "красно-зеленой" правящей коалиции в ландтаге Нижней Саксонии парламент этой федеральной земли в понедельник, 21 августа объявил о самороспуске. 135 из 136 присутствовавших депутатов проголосовали за это предложение, один парламентарий воздержался.

Решение о самороспуске дает возможность провести в Нижней Саксонии досрочные выборы, их дата назначена на 15 октября.

С решением выбрать новый парламент согласились представители всех политических партий, представленных в ландтаге, таким образом, необходимое для проведения досрочных выборов одобрение двух третей депутатов было достигнуто. Первоначально выборы в парламент Нижней Саксонии должны были состояться в январе 2018 года.

Проведение досрочных выборов в Нижней Саксонии оказалось необходимым после того, как депутат ландтага Эльке Твестен 4 августа неожиданно объявила о выходе из фракции "зеленых" и переходе в Христианско- демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Данное решение стало результатом "длительного процесса отчуждения", пояснила Твестен.

С ее уходом нижнесаксонская правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Союз-90/"Зеленые" лишилась большинства. Ранее социал-демократы и "зеленые" обладали 69 мандатами, тогда как у ХДС и Свободной демократической партии (СвДП) было 68 мест в ландтаге.

Выборы в ландтаг Нижней Саксонии состоятся всего спустя три недели после выборов в бундестаг 24 сентября. Согласно актуальным опросам, наибольшее число голосов - около 40 процентов - может получить ХДС с лидером партийного списка Берндом Альтхусманом. Находящаяся в настоящее время у власти в этой федеральной земле СДПГ во главе с премьер- министром земли Штефаном Вайлем может рассчитывать на 28-32 процента. Третьей крупной политической силой является "Союз-90"/"зеленые", который может собрать 9 процентов голосов. Исходя из этих прогнозов, новую правящую коалицию в Нижней Саксонии могут образовать либо ХДС и "Союз- 90"/"зеленые", либо ХДС и СДПГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.