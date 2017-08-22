В НАТО поддержали новую стратегию США по Афганистану

22.08.2017, 16:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал новую стратегию Соединенных Штатов по Афганистану, которую объявил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении генсека на сайте Альянса.

"Я приветствую новый подход президента Трампа к Афганистану и региону. НАТО по-прежнему полностью преданно Афганистану, и я с нетерпением жду возможности обсудить дальнейшие шаги с секретарем Мэттисом и нашими союзниками и международными партнерами", - говорится в заявлении.

Столтенберг напомнил, что присутствие НАТО в Афганистане является прямым следствием терактов 11 сентября в США, и цель Альянса заключается в том, чтобы Афганистан никогда больше "не становился безопасным убежищем для террористов". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

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