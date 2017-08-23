Штайнмайер заверил страны Балтии в немецкой поддержке

23.08.2017, 16:52

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в среду, 23 августа, находясь в столице Эстонии с официальным визитом, заверил балтийские страны в том, что они могут рассчитывать на поддержку Германии в обеспечении своей безопасности в условиях сложных отношений с Россией.

Он осудил аннексию Крыма, равно как и скрытое вмешательство России во внутренние дела других стран, а также "нацеленную дезинформацию" со стороны российских властей.

"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", - заявил он в выступлении, приуроченном к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Текст выступления был доступен для журналистов заранее.

"В мирной Европе действует сила права, а не право сильного. Пакт Молотова- Риббентропа представляет собой самую низшую точку той циничной политики, которая оперирует зонами влияния и великодержавными интересами, которая двигает государства и народы, как фигуры на шахматной доске", - заявил президент, подчеркнув, что Европа не может позволить себе вернуться в это состояние.

Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. "Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние", - подчеркнул президент ФРГ, затронув тему, болезненную для Эстонии в связи с большой численностью русскоязычного населения.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 22 августа прибыл в Таллин с официальным двухдневным визитом. В программе поездки - обсуждение с руководством Эстонии ситуации с безопасностью в Европе, миграционного кризиса и развития программы "Восточное партнерство". Днем 23 августа Штайнмайер вылетел в Ригу, а 24 августа прибудет в Литву для встречи с президентом Далей Грибаускайте. Об этом сообщает Deutsche Welle.