В Анголе проходят парламентские выборы

23.08.2017, 16:53

В Анголе проходит голосование на парламентских выборах, по итогам которых определится новый президент республики.

Действующий президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, который находтся у власти уже 38 лет, и лидер оппозиционной коалиции Абел Шивукувуку уже проголосовали. По данным Национальной избирательной комиссии, в стране зарегистрированы свыше 9 миллионов избирателей.

Это шестые выборы после обретения страной независимости и четвёртые на многопартийной основе. В них участвуют шесть политических сил. Правящая партия "Народное движение за освобождение Анголы" выставила на этот раз первым номером в избирательном списке министра обороны Жоау Лоуренсу. Об этом сообщает EuroNews.