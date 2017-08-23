Франция поддержала решение Трампа оставить военных США в Афганистане

23.08.2017, 16:58

МИД Франции поддержал решение президента США Дональда Трампа сохранить американский военный контингент в Афганистане, передает Reuters.

"Франция признает важность этого обязательства и остается решительно вовлеченной в борьбу с терроризмом", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее новую стратегию Вашингтона по Афганистану приветствовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вечером 21 августа президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о новой стратегии США в Афганистане.

Он отметил, что необходимо расширить полномочия американских солдат для эффективной борьбы с терроризмом. Об этом сообщает УНИАН.