Порошенко обсудил с Мэттисом возможное размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН

24.08.2017, 14:00

Президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможное введение миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении на странице главы Украины в Twitter.

"Во время переговоров с Джеймсом Мэттисом мы рассмотрели вопрос противодействия агрессии России против Украины. Это ключевая тема и наш общий вызов", - отметил Порошенко.

Также Президент сообщил о том, что во время переговоров с министром обороны США они обменялась мнениями относительно усиления международного присутствия в Донбассе.

"Речь идет о разворачивании миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - уточнил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко назвал приоритетом Украины мирное возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".