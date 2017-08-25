Премьер-министр Польши заявила о праве на репарации от Германии

25.08.2017, 11:34

Премьер-министр Польши Беата Шидло объявила, что страна имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"Польша говорит о справедливости. Мы являемся жертвами Второй мировой войны, которым никак не был возмещен ущерб", - сказала Шидло в четверг, 24 августа.

Она призвала противников такой позиции "вернуться к истории". В поддержку идеи о требовании репараций от Германии также высказался министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

В начале августа депутат от правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Бюро юридических анализов польского сейма должно проанализировать возможности предъявления таких требований.

В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций уже давно окончательно урегулирован. В 1953 году Польша добровольно отказалась от репараций со стороны Германии за ущерб, понесенный во время войны. Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминают немецкие политики. Об этом сообщает Deutsche Welle.