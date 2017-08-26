Экс-заместитель генсека НАТО не сомневается в праве Украины на членство в альянсе

26.08.2017, 12:36

Украина должна продолжить реформу Вооруженных сил и программу модернизации своей армии, чтобы приблизиться к стандартам НАТО.

Об этом сказал бывший заместитель Генерального секретаря альянса Александр Вершбоу в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что присоединение Украины к НАТО - это вопрос далекой перспективы. Но при этом, ни у кого не должно быть сомнений относительно права Украины на членство.

"Думаю, это скорее вопрос далекой, чем близкой перспективы, но думаю, что союзники соглашаются с тем, что право Украины на полноценное членство не может ставиться под вопрос. В прошлом году в НАТО согласовали существенно усилить сотрудничество с Украиной согласно Комплексному пакету помощи, который приняли на Варшавском саммите. Думаю, что преимуществом стало постоянное присутствие советников НАТО в Украине, участие Украины в учениях и тренировках НАТО и, конечно, то, что многие члены НАТО во главе с США оказывают прямое содействие и обучают Вооруженные силы Украины", - отметил Вершбоу.

Он также обратил внимание на присутствие бойцов из ряда стран НАТО во время торжеств по случаю 26 годовщины независимости Украины. По его мнению, это был не просто символический жест.

"Это конкретная демонстрация преданности членов НАТО (и не только тех, что были представлены, но всех членов НАТО) независимости и суверенитету Украины. Сигнал того, что Запад не примет российских амбиций по восстановлению гегемонии на бывшем советском пространстве, и того, что мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по самозащите, сохранению независимости и возвращению оккупированных Россией территорий", - подчеркнул экс-заместитель генсека НАТО.

Также он отметил, что оружие США в руках Украины может помочь дипломатии. Передача американского оружия украинским военным вполне возможна и частично зависит от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в Минске. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".