Министр энергетики США отложил визит в Украину из-за урагана в Техасе

28.08.2017, 16:39

Министр энергетики США Рик Перри отложил запланированный на 29 августа визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана "Харви" в американском штате Техас, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информацию из посольства США в Украине.

Как проинформировали в ведомстве, визит министра отложен в связи с тем, что сейчас он находится в штате Техас, который пострадал от стихии.

В свою очередь пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что компания решила перенести презентацию и обсуждение стратегии "Нафтогаза", запланированные на 31 августа, на ноябрь.

"Мы считаем важным привлечь к обсуждению ключевых международных партнеров Украины на как можно более высоком уровне. Однако из-за урагана "Харви" в США на этой неделе американские участники мероприятия, включая министра энергетики Рика Перри и председателя ОПИК Рея Вошберна, были вынуждены пересмотреть свои планы, и не смогут посетить Киев", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, министр энергетики США Рик Перри во вторник, 29 августа, должен был посетить Киев. Планировалась встреча Перри с президентом Украины и другими представителями власти. Стороны должны были обсудить вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".