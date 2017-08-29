КНДР запустила баллистическую ракету над Японией: ООН проведет экстренное заседание

29.08.2017, 09:56

КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море.

Об этом сообщает Reuters.

"Северная Корея провела десятки тестов баллистических ракет за время лидерства молодого Ким Чен Ына, последние состоялись в субботу, однако стрелять снарядами над материковой Японией - редкость", - сказано в сообщении агентства.

Военнослужащие Южной Кореи заявили, что ракета была запущена с территории вблизи северокорейской столицы Пхеньян, перед 6:00 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км на максимальной высоте примерно 550 км.

Предположительно КНДР протестовала запуск недавно разработанной ракеты средней дальности Hwasong-12. Запуск состоялся на время проведения войсками США и Южной Кореи ежегодных тренировок на полуострове, против которых Северная Корея решительно протестует.

"Неразумные действия Северной Кореи являются беспрецедентными, и представляют серьезную и смертельную угрозу нашему государству", - заявил премьер-министр Японии Шиндзо Абэ.

Абэ также рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они согласились увеличить давление на Северную Корею.

Как сообщает агенство, совет безопасности ООН проведет во вторник экстренное заседание в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты над территорией Японии. Об этом сообщают "Українські Новини".