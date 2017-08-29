Берлин и Париж призывают Путина и Порошенко поддержать перемирие в Донбассе

29.08.2017, 10:08

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали президентов Украины и России содействовать соблюдению перемирия в Донбассе.

В совместном заявлении Берлина и Парижа, обнародованном 28 августа на сайте правительства ФРГ, отмечаются многочисленные нарушения режима прекращения огня.

"Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать свои обязательства, открыто и четко поддержать режим тишины и удостовериться, что соответствующие инструкции будут доведены до сведения военных и других сил на местах", - подчеркивают партнеры Москвы и Киева по "нормандской четверке".

Меркель и Макрон обратили внимание лидеров России и Украины на необходимость улучшать взаимодействие в рамках Совместного центра по контролю и координации. Кроме того, Берлин и Париж потребовали от всех сторон в Донбассе предоставить безопасный и беспрепятственный доступ в зону конфликта членам наблюдательной миссии ОБСЕ. Ее сотрудники по-прежнему ограничены в свободе передвижения, "особенно в районах, не контролируемых правительством Украины", отмечается в заявлении.

Франция и Германия констатировали, что на востоке Украины "все еще наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения".

Члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года. Режим должен был вступить в силу в 00.00 часов по местному времени в ночь на 25 августа и стать "бессрочным". Однако уже в первые сутки перемирия стороны конфликта обвинили друг друга в его нарушении. Об этом сообщает Deutsche Welle.