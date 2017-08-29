Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за урагана "Харви"

29.08.2017, 10:10

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Луизиана из-за урагана "Харви", сообщает в понедельник, 28 августа, пресс- служба Белого дома.

Ранее с таким предложением к президенту обращался губернатор штата Джон Эдвардс.

Ураган "Харви" достиг побережья Техаса 26 августа, в штате в связи с этим были приняты чрезвычайные меры. Сотни тысяч жителей в зоне бедствия остались без электричества, есть информация о разрушениях. По меньшей мере три человека погибли.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Хьюстоне - четвертом по величине городе США с населением в 2,3 млн человек. Многие улицы полностью затоплены. В городском центре защиты от катастроф местным жителям порекомендовали при необходимости искать спасения на крышах домов. В аэропорту имени Уильяма Хобби были отменены все рейсы. Другая, более крупная воздушная гавань города - Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша, существенно ограничила прием самолетов.

Пока американские власти не дают предварительных оценок ущерба от урагана. Однако местные СМИ пишут, что последствия разгула стихии превзошли худшие ожиданя властей и экспертов. Об этом сообщает Deutsche Welle.