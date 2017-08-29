Япония призывает ООН провести срочную встречу после угрожающего запуска ракеты КНДР

29.08.2017, 10:17

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что он настоятельно призывает Организацию Объединенных Наций провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить усиление давления на Северную Корею.

Запуск северокорейской ракеты в сторону Японии является "беспрецедентной, серьезной и существенной угрозой" для архипелага Восточной Азии.

Как передает британское издание Independent, об этом заявил Йосихидэ Суга, главный секретарь кабинета министров Японии в комментарии после того, как ракета пролетела над японским островом Хоккайдо, преодолев около 2700 километров расстояния, прежде чем упасть в море.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что он настоятельно призывает Организацию Объединенных Наций провести чрезвычайную встречу, чтобы обсудить укрепление давления на Северную Корею.

Японский министр иностранных дел Таро Коно также призвал усилить давление на Северную Корею, сообщает Associated Press.

Представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил, что запуск не представляет никакой угрозы для Северной Америки.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он "возмущен" этим нападением. Об этом сообщает УНИАН.