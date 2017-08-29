В Беларуси сообщили, когда российские войска покинут страну после военных учений "Запад-2017"

29.08.2017, 17:02

В Минобороны Беларуси заверили, что после проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" войска РФ покинут страну. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

Белоконев также отвергает возможность того, что учения могут быть использованными для нападения на Украину.

"Это тенденциозный и несерьезный вывод... Четыре тысячи вагонов, которыми прибудут российские войска, - это полторы мотострелковых дивизий, такими силами сделать агрессию и оккупацию нельзя. На такие вещи способен только параноик и ненормальный авантюрист", - сказал Белоконев.

По его словам, российские войска покинут территорию Беларуси до 30 сентября, добавив, что "Запад-2017" - это учения оборонительного характера, подтверждающие курс Беларуси на союзнические отношения с Россией.

В Минобороны России уверяют, что в рамках "антитеррористических" учений "Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, однако задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

"Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ и вслед за ними политики будоражат общественное мнение, распространяя мифы о российской угрозе. Предлагаются самые невероятные сценарии развития событий. Доходит даже до того, что во время учений "Запад 2017" готовится плацдарм для вторжения и оккупации Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже неоднократно подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сказал заместитель министра обороны Александр Фомин. Об этом сообщает УНИАН.