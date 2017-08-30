Совбез ООН назвал ракетные запуски КНДР "серьезной угрозой для всего мира"

30.08.2017, 10:04

Совет Безопасности ООН, созванный на экстренное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты Хвансон-12, назвал произошедшее "серьезной угрозой для безопасности всего мира". Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

Баллистические испытания Северной Кореи в заявлении квалифицируются как "возмутительные действия", которые должны быть "немедленно прекращены". Совет Безопасности ООН потребовал от КНДР "полным, поддающимся проверке и необратимым образом" отказаться от всего имеющегося в арсенале страны ядерного оружия и существующих ядерных программ, незамедлительно прекратить все связанные с ними мероприятия и впредь не предпринимать никаких испытаний или провокаций.

Северокорейская ракета была запущена 29 августа. Она пролетела над северной частью Японии в районе острова Хоккайдо. Это первый пуск боевой ракеты по подобной траектории, до сих пор таким образом запускались лишь космические ракеты-носители. В июле власти КНДР заявили о готовности нанести ракетами этого типа удар в район острова Гуам, где расположены военные базы США.

Сразу после запуска премьер Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам телефонной беседы он сообщил, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Ранее Трамп не исключал военного решения северокорейской проблемы. Об этом сообщает УНИАН.