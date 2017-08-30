МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты

30.08.2017, 10:07

Украина осудила запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, "которая представляла серьезную угрозу Японии".

Об этом говорится заявлении МИД Украины. Ракета КНДР пролетела над Японией "Самый тревожный запуск": эксперты о ракете КНДР

"Он стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове", - отметили в Украине.

В ведомстве отметили, что продолжение "таких запусков является сознательным и систематическим" нарушением международного права и ряда соответствующих Совбеза ООН по ракетной программе КНДР.

Украина присоединяется ко всем странам, которые осудили такую опасную деятельность Пхеньяна, и призывает руководство КНДР "немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом".

"В противном случае санкции Совета безопасности должны быть дополнены и усилены", - подытожил МИД. Об этом сообщает BBC Украинская служба.