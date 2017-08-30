Глава МИД ФРГ высказался за разумное обращение с Москвой

30.08.2017, 10:21

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Siegmar Gabriel) во время встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном высказался за "разумное обращение с Россией".

"Непреднамеренные побочные эффекты" от последних санкций американского Конгресса в отношении Москвы вызвали беспокойство в Европе, пояснил немецкий министр во вторник, 29 августа. "Мы не хотим полностью разрушать наши экономические отношения с Россией", - цитирует Габриэля агентство dpa. По его словам, Германия ни в коем случае не хотела бы содействовать тому, чтобы эти санкции привели к "новому Ледниковому периоду" между Россией и Западом.

Фактически единогласно одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи был подписан Дональдом Трампом 2 августа. Закон предусматривает новые меры США против финансового и нефтегазового секторов российской экономики.

Еще до их окончательного принятия новые санкции вызвали резко-негативную реакцию в Европе. По той причине, что они не обсуждались с европейскими партнерами и могут затронуть фирмы из ряда стран Европы, участвующие в проектах по ремонту, модернизации и расширению российских газопроводов. А Зигмар Габриэль и вовсе обвинил США в смешении интересов.

По его словам, США "агрессивным образом" объединяют свою внешнюю политику с экономическими интересами страны, намереваясь вытеснить российский газ с европейского рынка, чтобы продавать здесь свой. Интересы США, уточнил Габриэль, диаметрально противоположны "интересам Германии и Европейского Союза". Об этом сообщает Deutsche Welle.