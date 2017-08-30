Мировые лидеры осуждают новые ракетные испытания КНДР

30.08.2017, 10:23

Новый запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности вызвал предсказуемо резкую реакцию в мире.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил во вторник, 29 августа, что поражен тем, "сколь грубо" власти Северной Кореи нарушают резолюции Совбеза ООН и "современное международное право", и как "бесцеремонно они ставят на кон безопасность и спокойствие людей в соседнем регионе".

Глава германской дипломатии, находящийся с визитом в Вашингтоне, поддержал инициативу созыва экстренного заседания Совбеза ООН, с которой выступили США, Япония и Южная Корея.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ракетный тест "подрывает региональную безопасность и стабильность и усилия по созданию возможностей для диалога". Как указывается в сообщении, распространенном пресс-службой Объединенных наций, Гутерриш призвал власти КНДР "полностью соблюдать свои международные обязательства и работать над открытием каналов коммуникации".

По словам президента США Дональд Трампа, в Белом доме "рассматриваются все варианты" дальнейших действий в отношении властей КНДР. "Мир получил громкое и ясное сообщение: этот режим уже продемонстрировал свое презрение к соседям, всем членам Организации Объединенных Наций, и минимальным стандартам приемлемого международного поведения", - отмечается в заявлении американского лидера. "Угрозы и дестабилизирующие действия" Пхеньяна лишь усилят его изоляцию, считает Дональд Трамп.

"Серьезной угрозой международному миру и безопасности" назвала новые северокорейские испытания верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. "КНДР должна незамедлительно, полностью и безоговорочно исполнять свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и воздерживаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могли бы увеличить региональную и глобальную напряженность", - отмечается в заявлении главы европейской дипломатии

Ранее 29 августа КНДР провела новый тест баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и, развалившись на три части, упала в Тихий океан примерно в 1200 километрах восточнее Хоккайдо. В ответ Япония, Южная Корея и США потребовали срочного созыва Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Deutsche Welle.