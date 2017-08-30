Париж готовит предложения по реформированию ЕС

30.08.2017, 10:25

Президент Франции Эмманюэль Макрон после выборов в германский бундестаг 24 сентября готов будет озвучить предложения Парижа по дальнейшему развитию Евросоюза.

Об этом французский лидер заявил во вторник, 29 августа, в Елисейском дворце на традиционной ежегодной встрече с послами Франции за рубежом.

По словам главы государства, речь не идет о пересмотре договоров ЕС, в которых излагаются конституционные основы Европейского Союза. Париж работает над "конкретными" инициативами примерно в десяти тематических областях с тем, чтобы пробудить у стран Европы новые "амбиции" и сделать европейское сообщество вновь привлекательным в глазах его жителей, отметил политик.

В первую очередь новые меры будут направлены на укрепление экономического и валютного союза, гармонизацию социальной и фискальной политики в государствах - членах ЕС, выработку совместной оборонной стратегии, общего курса в отношении беженцев и подходов к вопросам изменения климата и энергетики, отметил французский лидер.

Уже на этапе своей избирательной кампании Макрон выступал за более тесное сотрудничество отдельных стран в рамках ЕС и еврозоны. 29 августа президент также подтвердил, что Франция 12 декабря готова провести у себя международный саммит для оценки прогресса, достигнутого за два года в рамках реализации Парижского соглашения по климату. Встреча на высшем уровне будет направлена на консолидацию средств, предназначенных для борьбы с климатическими изменениями.

В ходе выступления в Елисейском дворце Эмманюэль Макрон коснулся также основных внешнеполитических проблем, стоящих перед Парижем. Президент отметил, что приоритетом для Франции остается борьба с "исламистским терроризмом", в особенности в Сирии и Ираке. Глава государства предложил создать новую "контактную группу" в составе Франции и других постоянных членов Совбеза ООН для ведения переговоров с Дамаском, отмечает агентство AP. Более подробной информации об ее структуре и задачах он, однако, не привел. Война в Сирии "должна быть закончена", а в Ираке необходимо приступить к политическим преобразованиям, резюмировал Макрон.

Что касается Северной Кореи, то в контексте последних сообщений об испытаниях Пхеньяном новой баллистической ракеты, Париж продолжит настаивать на бескомпромиссных мерах давления на КНДР, подчеркнул французский лидер. В Елисейском дворце готовы прибегнуть к новым инициативам, чтобы продемонстрировать жесткую реакцию на "безответственные" действия со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает Deutsche Welle.