Осенняя сессия Верховной Рады Украины пройдет под знаком жизненно важных для страны реформ

04.09.2017, 14:35

Приоритетом повестки дня сессии Верховной Рады Украины на осень будет рассмотрение жизненно важных для страны реформ и принятие Государственного бюджета Украины на следующий год. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий, открывая в понедельник заседание Согласительного совета.

Первой, скорее всего, уже во вторник к рассмотрению будет представлена образовательная реформа.

Будут рассматриваться также образовательная, медицинская, судебная и пенсионная реформы и реформа парламента.

«Эти реформы требуют очень детального, фундаментального и глубокого рассмотрения, поскольку каждая из них несет серьезные изменения в свою сферу и за ними стоят судьбы людей», — подчеркнул А. Парубий.

Председатель Верховной Рады Украины выразил убеждение, что каждая из указанных реформ парламент должен рассматривать по полной процедуре, «рассматривая все правки и принимая решение после полного системного и профессионального рассмотрения». «Такой подход обусловит более длительное рассмотрение законопроектов», — подчеркнул Председатель парламента и сообщил, что в образовательную реформу подано 1700 поправок, в пенсионную — 2100, изменения в кодексы требуют рассмотрения около 5 тысяч поправок. В этом контексте он призвал коллег настроиться на «основательную работу».

Инф. Пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.