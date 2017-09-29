МОН начинает масштабную работу по обновлению законодательства во всех сферах образования

29.09.2017, 15:30

С вступлением в силу нового закона "Об образовании" МОН начинает широкомасштабную деятельность по обновлению законодательства во всех сферах образования. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи педагогов с Президентом Украины Петром Порошенко.

Вместе с проектами новых законов "Об общем среднем образовании", "О профессиональном образовании", "Об образовании взрослых" и "О дошкольном образовании" также будут разрабатываться изменения в закон "О высшем образовании".

"Сегодня, с вступлением в силу нового закона "Об образовании", МОН начинает широкомасштабную деятельность по обновлению законодательства во всех сферах образования. В сфере высшего образования нам важно наконец развить независимую оценку качества высшего образования, по которой абитуриенты, общество смогут увидеть реальную картину - какие вузы действительно дают качественное образование, а какие, к сожалению, не могут сейчас это сделать. В этом году мы провели впервые независимый вступительный экзамен в магистратуру по "Праву". Сегодня у нас 350 вузов готовят бакалавров "Права". Чуть позже мы представим результаты и покажем, насколько качественно каждое из заведений готовит студентов в этой сфере. Исходя из этих результатов, мы имеем убедительные аргументы в пользу разработки реальных механизмов оценки независимого качества высшего образования", - добавила Министр.

Лилия Гриневич также отметила, что только принятия закона недостаточно, ведь ни одна реформа не сможет состояться без активного участия профессиональных сообществ.

"Уважаемые коллеги, реформы состоятся только через вас - тех, кто своим ежедневным трудом или с различных уровней управления, или из разных аудиторий и классных комнат работает с детьми, учениками, воспитанниками и студентами. Именно поэтому одной из ключевых новелл закона является повышение социального статуса педагогических работников. Мы уже в этом году повысили зарплату педагогическим работникам на 50%, а со следующего года повысим еще на 25%", - рассказала Министр.

Об этом сообщает "Правительственный портал".