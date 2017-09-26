Квота 30-40% в списке политической партии для женщин – законопроект №1456

26.09.2017, 17:10

В Парламенте зарегистрирован ряд законопроектов, определяющих гендерную политику государства — о ратификации Стамбульской конвенции, "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", "Об устранении дискриминации женщин в армии, относительно гендерного квотирования".

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Суслова во время заседания "круглого стола" "Роль Верховной Рады Украины в обеспечении выполнения положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин".

Она подчеркнула приоритетность ратификации Стамбульской конвенции и принятия во втором чтении сопутствующего ей законопроекта №4952.

"Важно также обеспечить успешное голосование за законопроект №6109, который устраняет дискриминацию женщин в Вооруженных Силах Украины. Он уравняет возможности при заключении контракта и при выходе в запас, во время прохождения военных сборов и унифицирует меру ответственности за выполнение поставленных задач.

Вместе с тем законопроект №1456 поможет установить гендерный баланс в представительных органах власти и откроет женщинам доступ к принятию решений. Он предусматривает 40% гендерную квоту для первой пятерки в списке политической партии и 30% в каждой следующей десятке. При этом ЦИК обязуется не принимать документы для участия в выборах, если партия игнорирует эти нормы", — сообщила Ирина Суслова.

По ее словам, успех гендерной политики в Украине зависит от осознания народными депутатами важности этого вопроса. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.