Министры внутренних дел Украины и Израиля обсудили вопрос реадмиссии

15.09.2017, 13:49

Для решения вопроса реадмиссии между Украиной и Израилем предлагается создать совместную рабочую группу на уровне посольств и специалистов по миграционной службы. Об этом говорилось в ходе встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с министром внутренних дел Государства Израиль Арие Дери. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Справка: реадмиссия (англ. to readmit - принимать назад) — это согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.

По словам главы МВД Украины, такие договоренности Украина имеет почти со всеми странами Европейского Союза.

В свою очередь министр внутренних дел Государства Израиль Арие Дери отметил, что с отменой виз в Израиле стремительно возросло количество лиц-претендентов на получение убежища.

"Мы стали это замечать особенно в последние три года. Увидели, что тысячи людей просят статус беженца в нашей стране. Но мы знаем, что есть много мошенников, которые обманывают наиболее социально незащищенные слои населения, требуя деньги за получение такого статуса беженца. Поэтому сократили сроки рассмотрения подобных ходатайств, которые ранее составляли около трех лет", отметил Арие Дери.

По его словам, сегодня Украина относится к категории так называемых "Safe State" ("безопасных стран") и ходатайство наших граждан на получение убежища в Израиле отныне будут рассматриваться в значительно более сжатые сроки.

"Мы на уровне руководства государства и министерств сделали большую работу, чтобы урегулировать этот вопрос", добавил глава МВД Израиля.