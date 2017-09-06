Законопроект о передаче земель в управление территориальных общин одобрен правительством

06.09.2017, 13:24

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о передаче в управление объединенных территориальных общин земли за пределами населенных пунктов.



Законопроект, разработанный Минрегионом, предусматривает предоставление объединенным территориальным общинам права распоряжаться землями государственной собственности в пределах своей территории.



"Мы даем мощный ресурс и новый толчок для развития территориальных общин. Право распоряжаться землями государственной собственности, решать вопросы застройки, определять надлежащую базу позволит привлекать в ОТО инвестиционные средства под инфраструктурные проекты и эффективно ими управлять. Это важное решение в рамках децентрализации и усиления возможностей общин", - отметил Геннадий Зубко, представляя законопроект на заседании правительства.



Также вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что законопроект позволит увеличить финансовые возможности общин. По его словам, общины смогут контролировать эксплуатацию участков земли и получат возможность устанавливать арендную плату. По информации пресс-службы Кабинета министров Украины.

