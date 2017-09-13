Правительство утвердило план мероприятий по активизации реформы децентрализации

13.09.2017, 17:38

Правительство утвердило план мероприятий относительно активизации реформирования местного самоуправления и государственной поддержки процесса объединения территориальных общин.

"Для нас важно в рамках реформы стимулировать общины оказывать людям более качественные административные и социальные услуги, обеспечить повышение их правовой, организационной и финансовой возможности, реализацию в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправления", - сказал Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, до конца текущего года должен быть разработан ряд законопроектов.

"В частности, законопроекты относительно государственного контроля за соответствием решений органов местного самоуправления Конституции и законам; расширение полномочий сельских и поселковых советов ОТО по вопросам социальной защиты детей; передаче органами исполнительной власти полномочий местному самоуправлению; утверждение перечня и состава госпитальных округов областей", - сообщил Геннадий Зубко.

Правительство также обеспечит сопровождение в ВРУ законопроектов относительно функционирования районных советов, расширения полномочий органов местного самоуправления из управления земельными ресурсами, службы в органах местного самоуправления, регулирования градостроительной деятельности, приближения к гражданам административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Пресс-служба Вице-премьер-министра Украины.