Президент Украины утвердил создание Верховного суда по вопросам интеллектуальной собственности

30.09.2017, 20:14

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Новый суд будет находиться в Киеве, а обеспечить финансирование его создания и работы поручено Кабинету министров Украины.

29 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности".



В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что находиться новая юридическая структура будет в Киеве, а обеспечить финансирование мероприятий, связанных с созданием нового суда и его функционирования должен Кабинет министров Украины.



"Усилия и результаты действий властей Украины по проведению реформы законодательства в области прав интеллектуальной собственности, предпринятые полтора года назад, не являются обнадеживающими", - так отмечали в представительстве Европейского Союза в Украине еще в июне этого года.

"ЕС разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности... С момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли прошло 18 месяцев. Однако правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Верховную Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями УВЗСТ", - отмечали разочарованные представители Европейского Союза.



Как сообщали ранее СМИ, президент США Дональд Трамп подписал указ с поручением провести расследование в отношении Китая. Сам Трамп назвал указ "одним большим шагом" и добавил, что "это только начало". Речь идет о расследовании в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Об этом сообщает газета "Сегодня".



