11.09.2017, 17:31

Как рассказал Олесь Янчук, директор Национальной киностудии имени Александра Довженко, на сегодняшний день статус киностудии не позволяет провести ее приватизацию, это возможно только после снятия со студии статуса национальной. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Если с киностудии снимут статус национальной, и правительство выставит ее на приватизацию, то это действительно реально. Но, конечно, будет велико сопротивление кинематографистов. Ведь есть печальные последствия приватизации Одесской киностудии. Сегодня она мертва. Там не снимается ни одного фильма", - отметил О.Янчук.

Неизвестно также смогут ли участвовать в приватизации работники студии.

"Об этом надо спросить у тех, кто может инициировать приватизацию. Мы же все здесь наемные работники. Если даже будут акции, и их раздадут сотрудникам студии, то завтра придет денежный "дяденька" и скупит их у бедных кинематографистов по 20 долларов", - подчеркнул Янчук.