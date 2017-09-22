Одесский припортовый завод оценят для приватизации до нября 2017 года - ФГИУ

22.09.2017, 02:27

Фонд госимущества рассчитывает представить результаты оценки Одесского припортового завода в ноябре 2017 года. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ. Несмотря на то, насколько важным является предприятие для региона и страны, Фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной приватизации, благодаря которой были бы решены все проблемные вопросы его работы и он вышел на нормальную эффективную деятельность", – отметил Виталий Трубаров .

Виталий Трубаров также отметил, задание Фонда провести прозрачную и эффективную приватизацию этого важного предприятия и ведутся все подготовительные работы, чтобы весной следующего года провести приватизацию ОПЗ.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.