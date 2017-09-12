Приватизация должна происходить открыто, но без инвесторов страны-агрессора - Президент

12.09.2017, 17:41

Под председательством Президента Петра Порошенко Национальный совет реформ рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.

По его словам, необходимо обсудить и в кратчайшие сроки предложить Парламенту оптимальный вариант приватизационных правил.

"Должны, наконец, усовершенствовать законодательство приватизации. Не только через ввод электронных аукционов, а полностью обеспечить прозрачный процесс", - отметил Глава государства.

Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкуренто и по новым законодательным нормам, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, за исключением страны-агрессора.

Инф. официального сайта Президента Украины.