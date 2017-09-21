Законопроект о приватизации госимущества зарегистрирован в Верховной Раде - под номером №7066

21.09.2017, 00:39

Доработанный законопроект о приватизации государственного имущества уже зарегистрирован в аппарате Верховной Рады (№7066). Проект закона разработан Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) совместно с МЭРТ с привлечением международных эспертов. Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

По словам руководителя Фонда госимущества Виталия Трубаров данная редакция документа является наиболее сбалансированной, которая учитывает как интересы инвестора, так и государства.

"Этот закон открывает путь к прозрачной, конкурентной и максимально выгодной для государства приватизации. Мы с большого количества нормативных документов сделали один, понятный инвесторам, а главное исключает любые коррупционные проявления", - заявил В.Трубаров.

Виталий Трубаров отмечает, что законопроект отменяет классификацию объектов приватизации по группам и устанавливает четкое разделение на объекты большой и малой приватизации, а именно, до 250 млн. гривен годового оборота - это малые объекты, после 250 - крупные.

"Большие предприятия будут продаваться на аукционах с привлечением советников - это аудиторские компании с мировым именем, которые будут готовить для инвесторов финансовую модель предприятия и формировать предложение стартовой цены Фонда госимущества. Объекты малой приватизации будут продаваться преимущественно через электронные аукционы", - отмечает руководитель Фонда госимущества.

Виталий Трубаров уточнил, что новый закон сокращает сроки подготовки предприятий к продаже. Для объектов большой приватизации с 24 до 12 месяцев, для малой приватизации с 12 до 4 месяцев.