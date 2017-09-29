Продажа ОПЗ планируется в феврале-апреле 2018 года - ФГИУ

29.09.2017, 17:47

"Сегодня мы провели рабочее совещание на заводе, для того, чтобы подвести итоги очередного этапа этой подготовки - завершение полной инвентаризации предприятия", - сообщил во время брифинга на Одесском припортовом заводе руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

Он подчеркнул, что инвентаризация необходима для перехода на следующий этап подготовки ОПЗ к приватизации - оценки.

"Материалы инвентаризации будут переданы оценщику, и после получения ее результатов рабочая группа приступит к формированию условий конкурса по продаже государственного пакета акций ОПЗ", - сказал Виталий Трубаров.

Продажа ОПЗ планируется в промежутке февраль-апрель следующего года.

"Что касается долгов предприятия согласно решению Стокгольмского суда, то по кассационной жалобе Фонда, Высший специализированный суд остановил выполнение решения районного суда, которое разрешило эти долги взымать. На уровне КМУ мы сейчас ищем возможности для решения вопроса долга. Или мы разбиваем эти долги, или как-то учитываем в рамках приватизации предприятия", - указал он.

Он также прибавил, что сегодня приватизацию рассматривают как инвестиционный процес. "Это раньше приватизацию рассматривали банально узко - продажа и перечисления средств в бюджет. А сегодня есть понимание того, что с приватизацией на предприятия приходят новые инвестиции и в результате увеличивается ВВП, на что мы все рассчитываем", - подчеркнул он.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.