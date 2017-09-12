12.09.2017, 18:08

Фонд государственного имущества Украины ожидает на передачу 893 предприятий, определенных Министерством экономического развития и торговли для начала процедуры приватизации, балансовая стоимость активов которых свыше 189 млрд. гривен.

Об этом сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров после заседания Национального совета реформ при Президенте.

Виталий Трубаров отметил, что до конца года Фонд государственного имущества Украины готов завершить приватизацию Одесского припортового завода.

"Мы фактически выходим на финишную прямую, и вскоре у ОПЗ может быть новый владелец, а это миллиарды гривен в бюджет", - сказал Виталий Трубаров.

"В Украине фактически были три большие приватизации: первая - Криворожсталь, вторая - Укртелеком и облэнерго, и 2017 год 3,2 млрд. гривен за продажу энергетических компаний. Все другое несущественные продажи", - отметил Виталий Трубаров.

"На данное время, в соответствии с 271 постановлением Правительства есть 389 предприятия, из которых лишь 153 в ведении Фонда. Другие 105 запрещены к приватизации, 131 в ведении министерств, то есть не переданы в Фонд, 64 объекты неликвиды, а другие с долгами под сто процентов стартовой стоимости. Если сейчас активно не начать процесс передачи предприятий Фонда и их быстрая продажа, то это приведет к увеличению неликвидных объектов за счет банкротства в настоящее время существующих предприятий", - заметил Виталий Трубаров.

Он также отметил значительное упрощение процедуры приватизации, которая предусмотрена в законе о приватизации, который ожидает на рассмотрение в парламенте.

"Вместо непонятной для инвесторов "А, Б, В, Г, Дейки", которая на сегодня определяет классификацию объектов приватизации, предусматривается новая упрощенная классификация - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации", - отметил Виталий Трубаров.

Руководитель Фонда госимущества отмечает, если сейчас существует 7 законов, которые регулируют приватизацию, то останется лишь один. Вместо нынешних 5 способы продажи остаются 2 - аукционы и, в отдельных, определенных законом случаях, - выкупы.

Об этом сообщает "Правительственный портал".