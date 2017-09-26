26.09.2017, 10:26

"Я очень обеспокоен судьбой предприятий, с приватизацией которых медлят их органы управления. Если их не передадут Фонду для продажи, то с большой долей вероятности они пополнят перечень 1225 предприятий, которые уже навсегда утрачены для государства, т.е. будут ликвидированы. Мне бы этого очень не хотелось", - отметил в интервью 5 каналу руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Я понимаю, что сам процесс передачи объектов от органов управления к ФГИУ довольно трудный, необходимо провести целый ряд процедур, подготовить много документов, но мы готовы выходить на министерства и ведомства, активно с ними комуницировать, чтобы вместе решить проблемные вопросы и сдвинуть процесс передачи с места", - заявил он.

Виталий Трубаров сообщил, что из почти ста предприятий, которые подлежат передаче Фонду по правительственному приватизационному постановлению № 271, передано меньше 10.

"От количества переданных объектов будет также зависеть выполнение плана поступления средств от приватизации в 2018 году. Ведь проектом бюджета предусмотрено 22 млрд. грн" - подчеркнул он.

"Но если отвечать на вопрос быть или не быть приватизации в следующем году, я решительно говорю: «Быть!» Сегодня все ветви власти едины в этом вопросе и настроены на большую приватизацию и 2018 год должен стать ключевым в приватизации. А новый приватизационный закон сделает условия участия в украинской приватизации понятными и доступными для инвесторов", - подчеркнул Виталий Трубаров.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.