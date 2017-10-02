Экс-депутату Артеменко не удалось через суд вернуть гражданство Украины

02.10.2017, 13:06

Экс-депутату Андрею Артеменко не удалось вернуть себе украинское гражданство и отменить соответствующий указ президента. Высший административный суд отказал бывшему нардепу в удовлетворении иска.

Защита бывшего депутата надеется на Верховный Суд и собирается обратиться туда с соответствующей жалобой.

В апреле 2017 года Андрей Артеменко остался без украинского гражданства. Указ президента появился после того, как выяснилось, что у Артеменко есть не только украинский, но и канадский паспорт.

Артеменко успел выехать в США до аннулирования всех его трех загранпаспортов, в том числе дипломатического, и заявил, что возвращаться в Украину не планирует.

16 мая Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко в связи с утратой гражданства Украины. Об этом сообщают "Факты и комментарии".