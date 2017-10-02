Законопроект о реинтеграции Донбасса внесут в Раду на этой неделе

02.10.2017, 13:09

Проект закона о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в Верховной Раде на этой неделе.

Об этом на заседании согласительного совета в понедельник, 2 октября, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"На этой неделе будет зарегистрирован закон (законопроект, - ред.) о восстановлении территориальной целостности Украины, освобождении Донбасса", - сказала она.

18 сентября 2017 года Луценко сообщила, что в проект закона о реинтеграции временно оккупированной части Донбасса могут включить положение о миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.