Зубко: Проведение отопительного сезона - ответственность местного самоуправления

02.10.2017, 13:23

Сегодня нет центрального "крана" в Киеве, который включает тепло по стране, он находится на местном уровне. В руках местного самоуправления - финансовый ресурс, теплоснабжающие предприятия, тарифообразование.

На сегодняшний день из 1176 предприятий теплоенергетики только 47 предприятий являются лицензиатами НКРЭКУ, 7 из которых находится в АР Крым. Все остальные - 1129 предприятий теплоснабжения - регулируются на местном уровне.

Председатели ОГА отвечают за контроль и мониторинг технической готовности всех объектов к отопительному сезону. В свою очередь муниципалитеты, имея все возможности - финансовые и технические, ответственные за своевременное подключение социальных и жилых объектов к теплу. Об этом во время селекторного совещания с регионами относительно отопительного сезона сообщил Вице-премьер-министр-Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он отметил, что председатели ОГА и местное самоуправление должны постоянно контролировать ситуацию с температурным режимом и в случае ее ухудшения вовремя подключить социальные и жилые объекты к теплу.

"Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае снижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - отметил Геннадий Зубко.

Он сообщил, что по состоянию на 2 октября социальная сфера - школы, детские сады, больницы - по Украине готова к отопительному сезону в техническом плане на 99,9%. По жилищному сектору состояние готовности - 99,4%.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.