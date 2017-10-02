Кабинет Министров не видит оснований для увеличения цены на газ для населения, - комментарий

02.10.2017, 13:24

Кабинет Министров Украины не видит оснований для увеличения цены на газ для населения, и экономических оснований для пересмотра расчетов нет.

Об этом сказал Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, комментируя вопрос возможного пересмотра стоимости топлива с 1 октября.

"Изменений к увеличению цены на газ нет. Премьер-министр четко заявил, что экономических оснований для этого (увеличения цены) нет. И Министерство это может подтвердить", - сказал Министр.

Он напомнил, что Минэнергоугля подало свое видение расчета ценовой формулы, и сейчас Кабинет Министров должен его рассмотреть.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ