02.10.2017, 13:26

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал деловые круги Австралии активнее инвестировать в Украину и выразил заинтересованность в увеличении товарооборота между двумя странами, который по итогам 7 месяцев года вырос более чем на 56%.

Об этом Глава Правительства Украины сказал во время встречи с Президентом Сената Австралии Стивеном Перри, который впервые находится в Украине.

"Географически мы находимся далеко, но в этот исторический период мы можем углубить наши отношения. Хочу подтвердить наше желание углублять дипломатические и политические связи, а также активизировать наше экономическое сотрудничество, - сказал Владимир Гройсман. - Убежден, нам необходимо искать механизмы сотрудничества в экономической сфере, так как потенциал, который мы имеем сегодня в двусторонней торговле, гораздо больше, чем мы имеем реальные цифры".

Он поблагодарил власти Австралии за принципиальную позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение режима санкций против страны-агрессора, а также за техническую и финансовую помощь в решении проблем внутренне перемещенных лиц.

В свою очередь Президент Сената Австралии обратил внимание, что народы Украины и Австралии на самом деле имеют много общего. "Мы заботимся о суверенитете наших стран и выражаем большую благодарность за сотрудничество в расследовании трагедии МН-17", - сказал Стивен Перри.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реформ в Украине. "Мы достигли макроэкономической стабилизации, почти все сферы экономики демонстрируют рост, и это означает, что мы открыты для внешних инвестиций", - сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что повестка дня реформ насыщенная - от внесения изменений в системе образования и завершения судебной реформы до реализации планов по пенсионной реформе, которая должна быть принята Парламентом в ближайшие дни.

"Мы также взяли курс на энергонезависимость до 2020 года, уже более 600 дней не импортируем российский газ, наращиваем собственную добычу, - сообщил Глава Правительства. - Мы развиваем альтернативную энергетику, гидроэнергетику, атомные мощности. Понимаем, какие изменения необходимы государству, и движемся в этом направлении".

Стивен Перри отметил усилия Правительства Украины на пути проведения реформ. "Нас заинтересовал ваш курс на энергоэффективность и развитие альтернативной и гидроэнергетики. Мы всегда рады сотрудничеству и готовы изучать новые возможности для торгового сотрудничества. Мы будем работать с Украиной, а наши дискуссии могут быть очень продуктивными", - сказал парламентарий.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.